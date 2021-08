Lear : Retour aux bénéfices au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Lear Corp dévoile un bénéfice net ajusté de 148 millions de dollars au titre du deuxième trimestre 2021, soit 2,45 dollars par action, à comparer à une perte de 4,14 dollars par action un an auparavant, pour des revenus presque doublés (+95%) à 4,8 milliards.



L'équipementier automobile souligne que la croissance de ses ventes, qui reflète un effet de base par rapport à un deuxième trimestre 2020 frappé de plein fouet par la crise sanitaire, a surperformé de 11 points de pourcentage la tendance de marché.



Lear indique néanmoins abaisser ses perspectives pour 2021, n'attendant plus que des revenus entre 19,7 et 20,5 milliards de dollars, en raison de l'impact des pénuries de semi-conducteurs et autres composants, ainsi que de coûts de matières premières plus élevés.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.