Lear Corp : Un analyste à l'achat, le titre progresse de 3%

(CercleFinance.com) - Lear Corp gagne plus de 3% à New-York, alors que Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre avec un objectif de cours abaissé de 156 à 143 dollars.



'Les résultats de troisième trimestre démontrent des activités sièges de premier ordre et un redressement en cours en e-systèmes, tandis que les économies de coûts placent Lear en position pour une performance de gains de marge plus forte en 2021', juge le broker.



