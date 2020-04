Le cours d'AstraZeneca accélère après l'accord sur un vaccin contre le Covid-19

(CercleFinance.com) - Les actions d'AstraZeneca sont en hausse de près de 4% à Londres alors que la société biopharmaceutique a conclu un accord avec l'Université d'Oxford pour développer un vaccin Covid-19.



Dans le cadre de cet accord, AstraZeneca sera responsable de la fabrication et de la distribution mondiales d'un vaccin destiné à empêcher l'infection Covid-19, actuellement en cours de développement à l'université.



De premiers essais cliniques sur ce vaccin expérimental ont débuté la semaine dernière pour étudier l'innocuité et l'efficacité chez des volontaires sains âgés de 18 à 55 ans, dans cinq centres d'essais du sud de l'Angleterre.



Les données de l'essai de phase 1 pourraient être disponibles le mois prochain, ce qui signifie que des essais de stade avancé pourraient avoir lieu d'ici le milieu de cette année.



