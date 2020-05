LDC : Résultat net part du Groupe de 143,7 ME

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 4,4 milliards d'euros sur l'exercice 2019-2020 contre 4,1 milliards d'euros en progression de 7,2%.



A périmètre identique, les ventes s'élèvent à 4,2 milliards d'euros (+3,0%) avec une hausse sur tous les pôles d'activité du Groupe.



Le résultat opérationnel courant s'élève à 201,5 ME en hausse de 6,0% par rapport à l'exercice 2018-2019, correspondant à une marge opérationnelle de 4,6% identique à celle de l'exercice précédent. Le résultat net part du Groupe ressort à 143,7 ME (contre 148,7 ME).



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer