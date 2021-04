LDC : Recul limité du chiffre d'affaires en 2020-2021 (-1,4%)

(CercleFinance.com) - Le Groupe LDC publie un chiffre d'affaires consolidé de 4,4 MdsE au titre de l'exercice 2020-2021, en retrait de 1,4% à périmètre identique et taux de change constants par rapport à l'exercice précédent, avec des volumes en repli de 1,1%.



Le marché Volaille France présente 'un recul limité grâce aux positions fortes en grandes et moyennes surfaces', indique LDC. Ainsi, avec le pôle amont, le chiffre d'affaires annuel du pôle Volaille ressort à 3 327,4 ME enregistrant un recul de 0,9% à périmètre identique.



A l'international, l'activité reste cependant toujours marquée par la crise sanitaire malgré la contribution des croissances externes. Le chiffre d'affaires baisse ainsi de 5,7% à 446,2 ME malgré des volumes en progression de 6,4%.



Le Groupe aborde le nouvel exercice avec prudence mais estime qu'il pourra s'appuyer sur une reprise progressive des ventes en restauration hors domicile à compter du second semestre, sur l'intégration attendue du Groupe Ronsard, sur des perspectives plus favorables à l'International ainsi que sur l'excellente dynamique du pôle Traiteur.





