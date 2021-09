Lanxess : Dans le vert, un broker relève son conseil

(CercleFinance.com) - Lanxess gagne plus de 1% à Francfort, profitant d'une analyse de Credit Suisse qui a révisé sa note sur le titre, passant de 'neutre' à 'surperformance', avec un objectif de cours relevé de 68 à 76 euros.



L'analyste augmente ses prévisions d'EBITDA 2022 de 3% environ (soit 6% d'avance sur le consensus) et mise sur la nouvelle composition du portefeuille -'parmi les plus actifs dans le domaine européen de la Chimie', selon Credit Suisse-, sur la croissance des prix supérieure à celle des matières premières et sur une performance supérieure à celle de ses pairs.



Par ailleurs, 'notre nouvelle analyse du projet Lithium suggère une hausse potentielle de 13 euros par action en cas de succès', indique Credit Suisse.



