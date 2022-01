Lanxess : Bien orienté avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Lanxess s'adjuge près de 3% à Francfort, soutenu par Barclays qui relève sa recommandation de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' avec un objectif de cours porté de 60 à 70 euros sur le titre du groupe allemand de chimie de spécialités.



Le broker 'voit une configuration attrayante pour que l'action surperforme cette année sur la base d'une croissance des bénéfices supérieure et plus prévisible ainsi que d'une optionalité importante, dont une partie semble prête à se matérialiser cette année'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.