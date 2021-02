Lanxess : Acquisition d'Emerald Kalama Chemical

(CercleFinance.com) - Lanxess a fait part ce week-end d'un accord contraignant pour acquérir 100% des actions d'Emerald Kalama Chemical, groupe américain de chimie de spécialité, pour une valeur d'entreprise de 1,07 milliard de dollars.



Financée grâce à des liquidités existantes et soumise à l'approbation des autorités compétentes, la transaction devrait être finalisée au second semestre 2021. Lanxess en attend un effet positif sur son BPA dès le premier exercice suivant la finalisation.



Employant environ 500 personnes dans le monde, Emerald Kalama Chemical a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 425 millions de dollars (dont environ 45% en Amérique du Nord) et un EBITDA pré exceptionnel d'environ 90 millions en 2020.



