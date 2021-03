L Brands : Rachats d'actions et reprise du dividende

(CercleFinance.com) - L Brands annonce que son conseil d'administration a décidé d'un nouveau plan de rachat d'actions de 500 millions de dollars, et de rétablir son dividende annuel à 0,60 dollar par action, à compter du dividende trimestriel qui sera versé en juin prochain.



'L Brands a pris une série d'actions tout au long de 2020 pour améliorer sa performance financière et opérationnelle, lui permettant d'atteindre un solde de trésorerie de fin d'exercice de 3,9 milliards de dollars', explique sa présidente Sarah Nash.



Le groupe de lingerie féminine et de parfums relève en outre sa prévision de BPA pour le premier trimestre, passant d'une fourchette de 0,35 à 0,45 dollars à une nouvelle de 0,55 à 0,65 dollars, excluant tout frais lié à l'extinction anticipée de la dette.



