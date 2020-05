L Brands : Perte trimestrielle plus forte que prévu

(CercleFinance.com) - La maison de mode féminine L Brands a annoncé jeudi soir avoir essuyé une perte nette ajustée par action de 99 cents sur son premier trimestre comptable, soit presque deux fois plus forte que ce que craignait le consensus.



Sa perte opérationnelle ajustée s'est établie à 221 millions de dollars, à comparer à un bénéfice de 153 millions un an auparavant, pour des revenus en chute de 37% à 1,65 milliard avec la fermeture de presque tous ses magasins depuis le 17 mars à cause de la pandémie.



Compte tenu du 'niveau élevé d'incertitudes sur l'environnement actuel', le groupe ne propose pas d'objectifs financiers, mais confirme son projet de scission de Bath & Body Works et de Victoria's Secret en deux sociétés cotées séparément.



