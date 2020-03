L Brands : Fermeture des magasins et retrait des objectifs

(CercleFinance.com) - En réponse à la propagation du coronavirus, L Brands annonce la fermeture temporaire de l'ensemble de ses magasins Bath & Body Works, Victoria's Secret et PINK stores aux Etats-Unis et au Canada, de ce mardi 17 mars jusqu'au 29 mars.



La maison de mode féminine a aussi demandé à ses employés de bureau de travailler à domicile autant que possible. Tous ses salariés seront rémunérés durant cette période. Ces mesures seront réévaluées au regard des informations disponibles au sujet de l'épidémie.



En attendant, compte tenu des incertitudes liées à l'impact potentiel du Covid-19 sur ses activités, L Brands retire ses objectifs financiers pour le premier trimestre 2020 présentés fin février, sans fournir de perspectives mises à jour à ce stade.



