K+S : Dans le rouge sur une dégradation d'analyste

(CercleFinance.com) - K+S recule de 1% et sous-performe ainsi la tendance à Francfort (-0,1% sur le DAX), pénalisé par une dégradation d'opinion chez Credit Suisse de 'neutre' à 'sous-performance' avec un objectif de cours ramené de 12 à 7 euros.



Le bureau d'études indique abaisser d'environ 30% en moyenne ses estimations de profit opérationnel sur la période de prévisions pour le fournisseur allemand de sel et d'engrais, à des niveaux inférieurs de 28% au consensus.



Credit Suisse prévoit que K+S affichera un free cash-flow négatif jusqu'en 2024, fonction notamment des faibles prix des potasses, et que dans cet environnement, une levée de fonds paraît de plus en plus probable.



