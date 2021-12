Kroger : Nouveau programme de rachat d'actions

(CercleFinance.com) - Le distributeur alimentaire Kroger indique que son conseil d'administration a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars, remplaçant l'autorisation actuelle, qui comptait environ 157 millions de dollars restants au 29 décembre.



'Cette autorisation reflète la confiance de notre conseil dans la solidité de nos flux de trésorerie disponibles et notre capacité à générer des rendements totaux toujours solides et attrayants pour les actionnaires', commente le PDG Rodney McMullen.



Kroger pourra réaliser ces rachats dans le cadre d'opérations sur le marché libre ou négociées de gré à gré, y compris des opérations de rachats accélérées ou des transactions en bloc. Le programme n'a pas de date d'expiration, mais peut être suspendu ou résilié à tout moment.



