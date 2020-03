Kroger : BPA supérieur aux attentes au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Kroger publie au titre de son dernier trimestre 2019 un BPA ajusté en hausse de 18,8% à 57 cents, dépassant de deux cents le consensus, pour des revenus de 28,9 milliards de dollars, en croissance de 2,3% en données identiques et hors carburant.



Ainsi, sur l'ensemble de l'année écoulée, le groupe de distribution alimentaire a réalisé un BPA ajusté de 2,19 dollars et une croissance de 2% des ventes comparables, pour des fourchettes cibles de 2,15 à 2,25 dollars et de 2 à 2,25% respectivement.



Pour l'exercice en cours, Kroger confirme anticiper un BPA compris entre 2,30 et 2,40 dollars, un profit opérationnel ajusté entre trois et 3,1 milliards de dollars et une croissance des ventes en données identiques et hors carburant supérieure à 2,25%.



