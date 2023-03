Kone : Va livrer 206 ascenseurs pour un aéroport en Chine

(CercleFinance.com) - Kone annonce avoir remporté une commande pour la fourniture d'une suite de solutions People Flow®, comprenant 206 ascenseurs pour l'aéroport international de Xi'an Xianyang en Chine.



La livraison portera sur 163 ascenseurs MonoSpace® et 43 ascenseurs TranSys™. De plus, le contrat comprend la surveillance à distance KONE E-Link™ et un service de maintenance standard de deux ans.



'En raison des volumes élevés de passagers transitant chaque jour par l'aéroport, une disponibilité élevée des équipements est essentielle. Nous sommes ravis que nos solutions de flux de personnes aideront des millions de personnes à se déplacer en toute sécurité et confortablement', déclare Joe Bao, vice-président exécutif de Kone pour la Chine.



Le projet devrait être entièrement achevé en 2024.



