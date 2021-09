Kone : Va équiper un centre de transport à Shenzhen (Chine)

(CercleFinance.com) - Kone annonce avoir remporté une commande portant sur la livraison de 25 ascenseurs MonoSpace et 81 escaliers mécaniques TransitMaster pour le centre de transport de Dayan et Huang Mugang, dans la ville de Shenzhen (Chine).



Ce pôle de transport comprendra ponts, routes, passages souterrains et passerelles piétonnes et permettra de desservir plusieurs lignes de métro existantes et à venir.



Kone précise que le contrat comprend également deux ans de maintenance standard.



Le projet devrait être achevé d'ici la mi-2023.





