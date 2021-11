Kone : Va débuter le rachat de ses propres actions

(CercleFinance.com) - Kone annonce que son conseil d'administration a décidé de commencer à racheter ses propres actions de classe B dans le cadre des plans d'intéressement fondés sur ses titres.



Le rachat concerne un nombre maximal de 750 000 actions de classe B pour un montant qui ne pourra excéder 50 millions d'euros.



Kone indique que les actions seront rachetées en bourse sur Nasdaq Helsinki Ltd. en une ou plusieurs fois au prix du marché en vigueur, entre les 11 novembre et 8 décembre 2021.



