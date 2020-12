Kone : Signe une nouvelle commande à Shenzhen en Chine

(CercleFinance.com) - Le fabricant finlandais d'ascenseurs Kone a remporté une commande pour la livraison de 50 ascenseurs à Shenzhen, dans le sud-est de la Chine, mais n'a pas dévoilé la valeur de l'accord.



Le projet 'GDH City' comprendra des appartements d'affaires, deux tours de bureaux de 180 et 303 mètres ainsi que des espaces commerciaux, dont un centre commercial de 100 000 mètres carrés.



Le projet devrait être achevé en 2023, a déclaré Kone, ajoutant que l'accord comprend deux ans d'entretien pour les ascenseurs.



Connue sous le nom de 'Silicon Valley of China', Shenzhen est également la ville qui compte le plus grand nombre de gratte-ciels de plus de 200 mètres de haut.



