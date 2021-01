Kone : Série de changements au sein de la direction

(CercleFinance.com) - Kone annonce la nomination de Johannes Frändes en tant que vice-président exécutif chargé des aspects juridiques (General Counsel) et membre du conseil d'administration de Kone à compter du 1er février 2021.



Il succédera à Klaus Cawén qui accompagnera toutefois Johannes Frändes pendant une période de transition jusqu'au 31 mars 2021. Klaus Cawén a en effet décidé de se concentrer sur des fonctions non-exécutives après 38 ans de service chez Kone et occupera un poste de conseiller à partir du 1er avril.



Par ailleurs Kone annonce que Thomas Hinnerskov a été nommé vice-président exécutif, responsable de la région Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique à compter du 1er avril 2021. Il succédera ainsi à Pierre Liautaud, qui quittera la direction après avoir passé 10 ans chez Kone.



Enfin, Axel Berkling a été nommé vice-président exécutif chargé de l'Europe centrale et du nord, succédant à Thomas Hinnerskov. La date effective de cette transition sera confirmée une fois que le successeur d'Axel Berkling sera nommé, précise l'entreprise.





