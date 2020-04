Kone : Résultats T1 'impactés' par le coronavirus

(CercleFinance.com) - Le groupe finlandais Kone a annoncé que ses résultats du premier trimestre ont été 'clairement' impactés par la crise du COVID-19, les principaux impacts venant de Chine, d'Inde et d'Europe du Sud.



Cependant, dans son communiqué trimestriel, le constructeur d'ascenseurs a souligné des ventes et des commandes 'résilientes' dans un environnement 'exceptionnel'.



Les commandes reçues ont ainsi augmenté de 0,7% à 2,1 milliards d'euros, tandis que les ventes sont restées stables à 2,2 milliards d'euros. A taux de change comparables, les ventes n'ont baissé que de 0,5%.



Le résultat opérationnel s'est élevé à 197,2 millions d'euros au dernier trimestre, contre 215,4 millions d'euros il y a un an.



Kone a déclaré qu'il s'attend toujours à ce que ses ventes de 2020 chutent ou, au mieux, soient stables à taux de change comparables par rapport à 2019.





