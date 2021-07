Kone : Remporte une importante commande en Chine

(CercleFinance.com) - Kone Corporation annonce avoir remporté une commande portant sur la livraison et l'installation de 77 ascenseurs et escaliers mécaniques destinés au siège social international de Changsha Shengtong Meixi à Changsha (Chine).



Le complexe en question comprend deux tours de 279,5 mètres et 215,5 mètres de haut. Les bureaux et installations résidentielles pourront accueillir jusqu'à 7000 visiteurs et résidents par jour.



Kone fournira 26 ascenseurs MiniSpace, 17 ascenseurs MonoSpace, 32 escaliers mécaniques TravelMaster 110 et deux trottoirs roulants TravelMaster 115. De plus, l'accord comprend la solution de maintenance prédictive 24/7 Connected Services, ainsi que deux ans de maintenance standard.



Le projet devrait être achevé en 2023.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.