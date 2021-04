Kone : Remporte une importante commande à Londres

(CercleFinance.com) - Kone annonce avoir remporté une commande dans le cadre de 'Arbor', un immeuble de 20 étages situé à Londres, le long de la Tamise, à proximité du Tate Modern.



Les 20 étages de ce bâtiment combineront des solutions durables et des technologies intelligentes pour répondre à certaines des normes environnementales les plus strictes au monde, précise Kone.



Kone fournira ainsi six ascenseurs MiniSpace DoubleDeck, cinq ascenseurs MonoSpace et quatre escaliers mécaniques TravelMaster 110, dotés de finitions sur mesure.



En outre, le bâtiment sera équipé du système de contrôle destiné à réduire les temps d'attente et de déplacement.



Le bâtiment devrait être achevé en août 2022, assure Kone.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.