Kone : Remporte une commande pour le métro de Pékin

(CercleFinance.com) - Kone annonce avoir remporté une commande pour la fourniture de 70 escaliers mécaniques et 13 ascenseurs destinés à la section ouest de la nouvelle ligne 11 du métro de Pékin.



Cette section de 4,2 km reliera cinq zones principales du district nord de Shougang à travers quatre stations, assurera le transfert vers deux grandes lignes de métro, et facilitera le transport à grande échelle des passagers, notamment à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022.



Le contrat inclut par ailleurs deux ans de maintenance standard.



Le projet devrait être achevé d'ici la fin de l'année 2021.





