Kone : Remporte une commande de 67 ascenseurs en Chine

(CercleFinance.com) - Kone Corporation annonce avoir remporté une commande pour la fourniture de 67 ascenseurs dans le cadre du projet du Zhuhai Huafa Plaza, à Zhuhai, une ville du sud de la Chine, située à proximité de Macao.



Ce complexe se composera de trois tours de 257m, 200m et 143m de haut, pour un total de 390 000m2.



Le contrat comprend la livraison de 42 ascenseurs KONE MiniSpace et de 25 ascenseurs KONE MonoSpace. Ils seront équipés du système de contrôle de destination KONE qui permet de réduire les temps d'attente et de déplacement.



Un accord de maintenance standard de deux ans est également inclus au contrat, précise Kone.



Développé par Zhuhai Qinfa Industrial, le projet devrait être achevé à l'horizon 2023.



