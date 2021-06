Kone : Remporte un important contrat en Egypte

(CercleFinance.com) - Kone annonce aujourd'hui avoir remporté une commande pour la livraison et l'installation de 60 ascenseurs et escaliers mécaniques au sein de l'Iconic Tower, en Egypte.



En passe de devenir le plus haut bâtiment de tout le continent africain, cette tour haute de 80 étages et 385 mètres sera située à l'extérieur du Caire, dans une zone appelée à devenir la future capitale administrative du pays.



Dans le cadre de cette commande, KONE va livrer 36 ascenseurs MiniSpace, 13 ascenseurs MonoSpace, sept monte-charges TranSys et quatre escaliers mécaniques TransitMaster 120. Le contrat prévoit également des services de maintenance.



La tour devrait ouvrir en février 2023.





