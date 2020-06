Kone : Remporte un contrat pour le métro de Stockholm

(CercleFinance.com) - Le constructeur finlandais d'ascenseurs Kone annonce avoir remporté une commande portant sur la livraison de 20 escalators à une nouvelle extension de ligne de métro à Stockholm.



La première phase de l'extension de la ligne bleue - l'un des plus grands projets d'infrastructure de la ville - ajoutera quatre kilomètres et deux nouvelles stations à la ligne de métro existante au nord-ouest de la capitale.



Les travaux d'installation débuteront en 2022, la ligne devant être ouverte en 2026.



