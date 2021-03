Kone : Remporte un contrat à Shenzhen, en Chine

(CercleFinance.com) - Kone Corporation annonce aujourd'hui avoir remporté une commande pour la livraison de 52 ascenseurs et escaliers mécaniques, 12 tourniquets ainsi que pour sa solution Kone Office Flow - qui permet un accès sans contact et des expériences utilisateur personnalisées pour les visiteurs et les locataires - au sein du Citymark Center, à Shenzhen (Chine).



Le contrat comprend également le système de surveillance des équipements Kone E-link et deux ans de maintenance standard, précise Kone.



Le bâtiment devrait être achevé et complété avant la fin de l'année. Ce nouvel immeuble de bureaux de 70 étages et 388 mètres deviendra alors le plus haut monument du nord-est de Shenzhen.





