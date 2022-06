Kone : Récompensé par trois prix prestigieux

(CercleFinance.com) - Kone annonce avoir remporté trois prix dans le cadre du prestigieux concours 'Red Dot Award : Product Design 2022'.



Le leader mondial des ascenseurs et escaliers mécaniques s'est vu décerner deux prix dans la catégorie 'Elements', l'un pour le design et la conception intérieure d'ascenseurs inspirés de la culture, l'autre pour un système d'appel à commande vocale.



Le 3e prix a été remporté dans la catégorie 'Equipement industriel, machinerie et automatisation' pour ses moteurs à économie d'énergie, peu encombrants et durables.



'Ces récompenses soulignent notre passion et notre dévouement à améliorer l'expérience humaine de nos produits et solutions et à impliquer nos clients ainsi que nos partenaires dans la cocréation d'expériences de flux de personnes de plus en plus personnalisées', a déclaré Maciej Kranz, directeur de la technologie de Kone.



