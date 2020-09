Kone : Prévisions 2020 relevées grâce à la Chine

(CercleFinance.com) - Le constructeur finlandais d'ascenseurs et d'escaliers roulants Kone a annoncé mardi avoir relevé ses prévisions pour 2020 afin de prendre en compte une demande plus forte qu'attendu en Chine.



Kone dit désormais viser une marge opérationnelle ajustée comprise entre 12,1% et 12,7% pour l'ensemble de l'exercice, pour une évolution de son chiffre d'affaires allant de -1% à +2% à taux de change constants.



Le groupe tablait auparavant sur une marge opérationnelle ajustée (Ebit) stable, voire en léger repli par rapport aux 12,4% enregistrés au titre de l'année 2019, ainsi que sur une baisse du chiffre d'affaires entre 0% et 4%.



Kone explique que les ventes de nouveaux équipements ont continué de croître au troisième trimestre, portées par un niveau d'activité élevé en Chine. Son activité de services s'est elle aussi améliorée d'un trimestre à l'autre, fait-il remarquer dans son communiqué.



A la Bourse d'Helsinki, l'action Kone gagnait près de 4% après ces annonces.



