Kone : Présente une porte d'accès de nouvelle génération

(CercleFinance.com) - Kone a présenté Kone Lane, une solution de porte d'accès de nouvelle génération, présentant un gain d'espace au sol allant jusqu'à 90% par rapport aux produits similaires conventionnels - comme les tourniquets.



Selon Kone, cette solution est 'idéale pour les bureaux et les développements multi-usages et peut être ajustée pour s'adapter à différents styles de conception'. Kone Lane a d'ailleurs reçu deux prix dans le cadre du concours Red Dot Award : Product Design 2021.



'Kone Lane établit une nouvelle norme sur la façon dont la connectivité intelligente et la conception élégante peuvent être combinées pour aider nos clients à introduire la commodité et l'accessibilité pour le bureau', résume Tomio Pihkala, vice-président exécutif chez Kone.



