Kone : Présente de nouveaux produits pour la sécurité

(CercleFinance.com) - Le constructeur finlandais d'ascenseurs Kone dévoile ce mardi de nouveaux produits visant à permettre un retour en toute sécurité dans les bureaux et d'autres bâtiments, alors que de nombreux pays européens ont assoupli leurs confinements.



Le groupe explique ainsi que les données et les outils de simulation peuvent aider les clients à réduire l'encombrement et les goulots d'étranglement, et permettre aux gens de se déplacer en toute sécurité.



Par ailleurs, Kone a lancé un purificateur permettant d'améliorer la qualité de l'air dans ses ascenseurs en détruisant la plupart des polluants potentiels, tels que les bactéries, les virus, la poussière et les odeurs.



Il a également présenté un désinfectant pour mains courantes utilisant des rayons ultraviolets pour désinfecter les mains courantes des escalators, ainsi qu'un bouton d'appel d'ascenseur 'décentralisé', sur une application plutôt que sur un panneau physique.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer