Kone : Nouveau vice-président pour la région Asie-Pacifique

(CercleFinance.com) - Kone annonce la nomination de Samer Halabi au poste de vice-président exécutif pour la région Asie-Pacifique et membre du conseil d'administration, à compter du 1er mai.



Installé à Singapour, Samer Halabi succédera à Axel Berkling qui a été nommé vice-président exécutif chargé de l'Europe centrale et du nord.



Samer Halabi occupait depuis 2010 le poste de directeur général régional de KontMoyen-Orient et Afrique.



Après avoir commencé sa carrière en 2001 dans l'entreprise, il a par la suite travaillé à divers postes de direction dans la région, notamment comme directeur des activités de distribution et directeur général de Kone Qatar.



Samer Halabi est diplômé de l'Université d'Alep (Syrie) et titulaire d'un diplôme en génie mécanique.



