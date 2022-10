Kone : Nomme une responsable Europe du Sud par intérim

(CercleFinance.com) - Kone fait savoir que Karla Lindahl, vice-présidente exécutive pour la région Europe du Sud et Méditerranée, sera en congé de maternité à partir de décembre 2022 et reprendra ses fonctions à l'été 2023.



Par conséquent, Ilkka Hara, directrice financière, a été nommée responsable par intérim pour la région Europe du Sud et région méditerranéenne en plus de son rôle actuel.



' Je suis convaincu que pendant l'absence de Karla, Ilkka et l'équipe Europe du Sud et Méditerranée continueront à conduire les bons progrès que nous avons constatés dans la région. J'ai hâte d'accueillir à nouveau Karla l'été prochain ', a déclaré Henrik Ehrnrooth, le directeur général de Kone.





