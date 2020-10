Kone : Nomme une nouvelle directrice du marketing

(CercleFinance.com) - Le fabricant finlandais d'ascenseurs Kone a annoncé vendredi avoir nommé Tricia Weener au poste de directrice du marketing et vice-présidente exécutive, en charge du marketing et des communications. Elle succède à Max Alfthan, démissionnaire en mars 2020.



Auparavant, Tricia Weener a travaillé 11 années chez HSBC, où elle occupait dernièrement le poste de responsable du marketing B2B. Elle y a aussi occupé des fonctions dans les domaines du marketing et de la communication, principalement en Asie.



Avant de rejoindre HSBC, Tricia Weener dirigeait sa propre agence de marketing auprès de clients multinationaux du secteur industriel.





