Kone : Net rebond des commandes (+14.5%) au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Kone annonce que ses ventes ont atteint 2.6 milliards d'euros au 3e trimestre, soit une hausse de 0.9% par rapport à la même période un an plus tôt.

L'EBIT ajusté trimestriel ressort à 326.5 millions d'euros, en recul de 3.9%.

Le bénéfice net s'établit pour sa part à 260.7 millions d'euros, en recul de 0.8%, soit un BPA de 0.5 euro.



Si ces chiffres peuvent sembler mitigés, Kone indique avoir enregistré 2.2 milliards d'euros de commandes au 3e trimestre, soit une hausse de 14.5% par rapport au 3e trimestre 2020.



' Le retour de la demande se poursuit au 3e trimestre sur plusieurs marchés, ce qui a contribué à la forte hausse des commandes reçues ', analyse Henrik Ehrnrooth, p.d.-g. de Kone. Dans ces conditions, le responsable se dit ' confiant dans les opportunités de croissance '.



Sur les neuf premiers mois de l'année, les ventes ressortent en hausse de 5.9%, à 7.7 milliards d'euros, avec un EBIT ajusté à 950.4 millions d'euros (+9.3%) et un bénéfice net de 744.5 millions d'euros (+12.8%) - soit un BPA de 1.43 euro. Sur les trois premiers trimestres 2021, les commandes s'établissent à 6.7 milliards d'euros, en progression de 9.5% par rapport à la même période il y a douze mois.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.