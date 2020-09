Kone : La neutralité carbone visée à horizon 2030

(CercleFinance.com) - Le fabricant finlandais d'ascenseurs Kone a annoncé lundi qu'il s'était donné pour objectif d'atteindre la neutralité carbone au niveau de ses opérations propres à horizon 2030.



Le groupe explique qu'il compte réduire ses émissions de dioxyde de carbone en disposant d'une flotte de véhicules commerciaux hybrides ou électriques et en ayant recours à 100% d'énergie renouvelable pour ses sites de production.



En complément, Kone dit viser une réduction de 40% des émissions de ses produits, toujours d'ici 2030, via l'amélioration de leur efficacité énergétique et de la circularité des matériaux utilisés.



