Kone : Importante commande pour le métro de Fengdong en Chine

(CercleFinance.com) - Kone, spécialiste mondial de l'industrie des ascenseurs et des escaliers mécaniques, annonce avoir remporté une commande portant sur 40 ascenseurs et 104 escaliers mécaniques destinés à équiper une nouvelle ligne du métro de Fengdong, s'étirant sur 15km et 9 stations, en Chine.



Concrètement, le contrat porte sur la livraison de 26 ascenseurs MonoSpace, 14 ascenseurs MiniSpace et 104 escaliers mécaniques TransitMaster et comprend aussi un service de maintenance standard de deux ans.



Le projet devrait être entièrement achevé en mars 2023.



