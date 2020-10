Kone : Environnement 'imprévisible' mais résultats 'solides'

(CercleFinance.com) - Le constructeur finlandais d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques Kone affiche une 'bonne performance' au 3e trimestre, malgré un environnement 'difficile' et 'imprévisible' dû à la pandémie.



Le résultat opérationnel (EBIT) atteint 333,1 millions d'euros ce trimestre, contre 314,2 millions d'euros il y a un an, alors que les ventes ont progressé de 1,1% à 2,6 milliards d'euros, indique la société, et de 4,9% à taux de change comparables.



Bien que 'globalement solides', les résultats varient entre les régions, poursuit Kone. Ainsi, si la Chine s'est 'extrêmement bien' développée, aussi bien en matière de ventes que de commandes, d'autres régions ont continué à souffrir de la pandémie.



Malgré le niveau d'incertitude élevé, Kone s'attend à des 'résultats solides' en 2020. La croissance des ventes en 2020 est attendue entre -1% et + 2% sur un an à taux de change comparables.



Les actions du groupe enregistraient un léger recul ce vendredi matin, à -0,5%.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.