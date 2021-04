Kone : Croissance des ventes de 9,1% au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Kone publie aujourd'hui un rapport financier intermédiaire au titre du 1er trimestre 2021. Les ventes ont atteint 2,3 MdsE pendant cette période, soit une hausse de 9,1% à taux de change constants, par rapport au 1er trimestre 2020.



Dans le même temps, l'EBIT ajusté s'établit à 249,8 ME, en hausse de 21,5% en un an.



Le bénéfice net se chiffre quant à lui à 195,5 ME, une hausse de 27,9% par rapport à la même période un an plus tôt, qui représente un BPA de 0,37 euro, supérieur au consensus.



En 2021, Kone table sur une croissance des ventes comprises entre 2 et 6% à taux de change comparables.



L'entreprise finlandaise assure disposer d'un carnet de commandes et d'une base de maintenance solides pour 2021, ce qui devrait permettre 'de soutenir la rentabilité ainsi que l'amélioration continue de la qualité et de la productivité', assure-t-elle.



