Kone : Contrat remporté pour un métro en Chine

(CercleFinance.com) - Kone a annoncé avoir remporté un contrat portant sur la fourniture d'escaliers mécaniques et d'ascenseurs destinés à équiper le métro de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine.



Dans un communiqué publié mardi, le groupe finlandais précise qu'il devra fournir 83 escalators et 20 ascenseurs dans le cadre du projet d'extension de la ligne 6, qui devrait être bouclé d'ici à la fin de l'année.



Le contrat prévoit également deux années de maintenance.



