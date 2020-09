Kone : Contrat pour un ensemble immobilier de luxe à Dubai

(CercleFinance.com) - Le groupe finlandais Kone a annoncé jeudi avoir remporté un contrat portant sur la fourniture de 17 systèmes d'ascenseurs destinés à un nouvel ensemble résidentiel haut de gamme situé à Dubai.



L'immeuble de 72 étages et 287 mètres de haut devrait accueillir 882 appartements de prestige, ainsi que des aménagements collectifs, des boutiques et un parcours dédié à la promenade.



Kone n'a pas précisé les termes financiers du contrat pour ce projet dont la livraison est prévue courant 2022.



