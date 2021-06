Kone : Contrat pour le métro de Luoyang, en Chine

(CercleFinance.com) - Kone Corporation annonce aujourd'hui avoir remporté une commande pour la livraison de 71 escaliers mécaniques Kone pour la première phase de la ligne 2 du métro de Luoyang (Chine).



Luoyang a ouvert son système de métro en mars 2021, la ligne 1 est actuellement en service. La nouvelle ligne 2 s'étirera sur un axe nord-sud de 18 kilomètres et 15 arrêts.



Kone équipera six stations de 71 escaliers mécaniques Kone TransitMaster, un contrat assorti de deux ans de maintenance standard.



Le projet devrait être achevé fin 2021, assure Kone.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.