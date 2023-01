Kone : Contrat pour équiper une station de métro en Suède

(CercleFinance.com) - KONE Corporation annonce avoir signé un accord avec NCC Sweden AB pour travailler en tant que sous-traitant et lui fournir une suite de solutions PeopleFlow® comprenant 11 escaliers mécaniques KONE et 6 ascenseurs KONE pour la nouvelle station de métro Hagastaden à Stockholm. NCC Sweden AB est le maître d'oeuvre de la nouvelle station.



Hagastaden, aujourd'hui plaque tournante du cluster des sciences de la vie de la région de Stockholm, sera développé pour former un nouveau quartier urbain avec des logements, des commerces, de la culture et des parcs.



La livraison de KONE comprend 4 ascenseurs KONE MonoSpace® 700 DX, 2 ascenseurs inclinés KONE MiniSpace DX et 11 escaliers mécaniques KONE TransitMaster™.



'Nous sommes fiers de faire partie de ce projet et de fournir nos solutions innovantes pour améliorer la fluidité de la vie urbaine à Stockholm', a déclaré Axel Berkling, vice-président exécutif de KONE pour l'Europe centrale et du Nord.



Le projet devrait être entièrement achevé en 2028.



