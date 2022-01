Kone : Contrat de 16 ascenseurs à Atlanta (Etats-Unis)

(CercleFinance.com) - Kone annonce avoir remporté une commande portant sur seize ascenseurs et six escaliers mécaniques destinés au nouvel hôtel du siège du Georgia World Congress Center Signia by Hilton Atlanta.



Cet établissement de 975 chambres s'étirera sur 75 000 pieds carrés d'espace. La fin des travaux est prévue d'ici la fin 2023.



'Nous sommes convaincus que notre expertise unique en matière de flux de personnes contribuera à offrir une expérience client supérieure à Signia by Hilton Atlanta', a réagi Ken Schmid, vice-président exécutif de Kone Americas.



