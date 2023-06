Kone : Contrat avec l'Hôpital général de Singapour

(CercleFinance.com) - Kone a annoncé mardi qu'il avait remporté un contrat en vue d'équiper en ascenseurs et en escaliers mécaniques plusieurs installations de l'Hôpital général de Singapour.



Le groupe finlandais précise qu'il a été choisi afin de fournir 49 ascenseur et 11 escalators issus de sa gamme de produits connectés DX et destinés au bâtiment de chirurgie non-urgente et au centre de soins dentaires de l'établissement.



Les termes financiers de la commande n'ont pas été spécifiés, mais Kone dit avoir bouclé le contrat au cours du quatrième trimestre de l'année dernière.



