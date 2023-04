Kone : BPA en hausse de 42,2% au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Kone annonce que ses ventes totales ont atteint 2,5 MdsE au 1er trimestre, un chiffre en hausse de 5,9% à taux de change constants par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBIT ajusté ressort à 242 ME, en hausse de 23,1% et le bénéfice net s'établit à 185,7 ME, en hausse de 41,2%.

Le BPA trimestriel s'établit ainsi à 0,36 euro (+42,2%).



Kone précise avoir reçu 2,2 MdsE de nouvelles commandes au 1er trimestre (un chiffre en recul de 6,6% par rapport la même période un an plus tôt), ce qui porte son carnet de commandes à 9,17 MdsE (en recul de 0,9% en un an).



Côté perspectives, Kone s'attend à ce que ses ventes à taux de change comparables pour l'année 2023 soient légèrement supérieures à celles de l'année précédente.



'La marge EBIT ajustée devrait commencer à se redresser grâce à l'amélioration des marges sur les commandes reçues en 2022 et à la poursuite de la solide performance de l'activité de services', indique la société qui table aussi sur le redressement de l'activité de construction en Chine vers le fin du semestre.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.