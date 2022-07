Kone : Bénéfice net en recul de 51,9% au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Kone annonce que ses ventes totales ont atteint 2,5 MdsE au 2e trimestre, un chiffre en recul de 9,1% par rapport à la même période un an plus tôt (ou -15,2% à taux de change comparables).



Dans le même temps, l'EBIT ajusté ressort à 209 ME, en recul de 44%.

Kone publie également un bénéfice avant impôt en baisse de 51,6%, à 180 ME, et un bénéfice net de 138 ME, en baisse de 51,9% par rapport au 2e trimestre de l'année précédente.



Le BPA s'établit à 0,26 euro, contre 0,55 euro il y a douze mois.

Sur les six premiers mois de l'année, les ventes ressortent à 5 MdsE, en recul de 8,5% à taux de change comparables.



Dans ce contexte, Kone annonce viser une évolution de ses ventes en 2022 comprise entre -1% et +3% à taux de change comparables par rapport à 2021, contre +2% à +5% dans la précédente estimation.



L'EBIT ajusté est attendu entre 1130 et 1210 ME, contre entre 1180 à 1280 ME lors de la précédente estimation.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.