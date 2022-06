Kone : Accord pour la cession des activités en Russie

(CercleFinance.com) - Kone annonce que ses activités en Russie vont être cédées à une direction locale, offrant ainsi une solution plus durable à long terme pour les employés et les clients.



Cette opération reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires compétentes en Russie et devrait être conclue au cours du quatrième trimestre 2022. La valeur de la transaction prévue n'est pas divulguée.



Après la clôture de l'accord, l'activité sera donc opérée de manière indépendante sous une marque différente.

Kone précise avoir accepté de livrer des pièces de rechange à la Russie pendant une période de transition pouvant aller jusqu'à trois mois après la clôture de l'opération.



Le spécialiste finlandais des ascenseurs et escaliers mécaniques avait annoncé plus tôt dans l'année une réduction 'considérable' de ses activités en Russie, pays qui représente moins de 1 % de ses ventes mondiales. Kone employait jusqu'à présent 650 salariés pour 1500 clients en Russie.



