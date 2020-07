Kone : A remporté une commande dans l'est de la Chine

(CercleFinance.com) - Le fabricant d'ascenseurs finlandais Kone a remporté une commande de 107 escaliers mécaniques pour la première phase d'une ligne de métro à Jinan, la capitale de la province du Shandong, dans l'est de la Chine, mais n'a pas dévoilé la valeur de la transaction.



L'entreprise a annoncé qu'elle équiperait 10 des stations de la ligne de métro, d'une longueur de 36,4 kilomètres, dont une section souterraine de 34,5 kilomètres. Le contrat comprend également deux ans de maintenance.



Jinan n'a ouvert sa première ligne de métro qu'en 2019 et compte actuellement deux lignes en service.



Les installations devraient être achevées à la fin de 2020, a déclaré Kone.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.