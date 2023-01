Kone : -23,3% de bénéfice net en 2022

(CercleFinance.com) - Kone annonce que ses ventes totales ont atteint 2,9 MdsE au 4e trimestre, un chiffre en hausse de 5,2% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBIT ajusté ressort à 365 ME, en hausse de 1,6%.

Kone publie également un bénéfice net de 276,3 ME, en baisse de 0,7% par rapport au 4e trimestre de l'année précédente.



Le BPA trimestriel s'établit à 0,53 euro, stable par rapport à la même période douze mois plus tôt.



Sur l'ensemble de l'exercice, les ventes atteignent 10,9 MdsE, en hausse de 3,7% par rapport à 2021, avec un bénéfice net de 784,5 ME, en recul de 23,3%. Par conséquent, le BPA 2022 ressort à 1,5 euro, en recul de 23,6%.



